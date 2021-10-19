Последние новости в Санкт-Петербурге на 19 октября 2021 года: Введение QR-кодов для прохода в общественные места и смерть от коронавируса большой семьи медиков

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 19 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 19 октября 2021 года. В Северной столице закрыли на реставрацию знаменитого Медного всадника. Скульптуру на Сенатской площади планируют привести в порядок к 350-летию со дня рождения Петра Первого. На работы уйдет 40 млн рублей. В частности, специалисты заметили трещины в ногах коня, а также расхождение швов на гранитной площадке. К слову, в момент пресс-подхода у Медного всадника, фотографа «КП-Петербург» снесло строительными воротами из-за сильного ветра.

С 1 ноября Северная столица будет жить в новой реальности – для прохода в общественные места и на массовые мероприятия потребуют QR-код. С 1 декабря требования станут еще жестче, для обычного похода в магазин одежды будет нужен «иммунный» документ. В исключение попали продовольственные магазины, аптеки и салоны красоты. Помимо этого Смольный рекомендует работодателям перевести всех сотрудников на дистанционку.

В Петербурге за две недели скончалась целая династия врачей – мать-профессор, отец-хирург и дочь-ортодонт. Все они болели коронавирусом. Наследник у семьи не осталось. «КП-Петербург» рассказала трагичную историю династии в отдельном материале.

Наконец, «Комсомолка» попыталась разобраться в причинах снижения темпов вакцинации в городе осенью. Коллективного иммунитета Северной столице, похоже, все же не дождаться до конца 2021 года. Эксперты сходятся во мнении, что в Петербурге закончились сознательные граждане.