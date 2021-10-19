В Красносельском районе Петербурга проведут забег в честь Дня народного единства

В Пискаревском парке в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства устроят легкоатлетический забег. Фото: Полина ШАНДРАК

В Красносельском районе Санкт-Петербурга проведут забег в честь Дня народного единства 4 ноября. Об этом корреспонденту «КП» рассказали в администрации района.

- Участники соревнования на выбор пробегут 4 и 8 километров. Старт и финиш – у здания администрации Красносельского района (улица Партизана Германа, д.3). Начало в 12:00, - отметили организаторы пробега.

Им придется бежать по маршруту: улица Чекистов – улица Партизана Германа – набережная Дудергофского канала – парк Новознаменка – улица Чекистов.

Выступающим на дистанции 4 километра, нужно пробежать только один круг. Тем, кто решился осилить 8 километров, придется преодолеть два круга.

Участвовать в забеге разрешено только с 18 лет. Обязательно нужен допуск врача на участие в легкоатлетическом забеге и QR-код.

Подать заявку на пробег можно 4 ноября с 10:00 до 11:45 в здании администрации. При себе нужно иметь: заявочную карточку, паспорт, свидетельство о рождении или их копии, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, а также QR-код или ПЦР-тест.