Дождь с мокрым снегом и до +4 градусов обещают во вторник 19 октября в Петербурге

Первый снег обещают в Петербурге уже во вторник. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дожди и мокрый снег придут в Петербург уже в наступивший вторник. Если верить синоптикам, то днем в городе будет не только сыро, но и холодно. Термометры едва покажут +4 градуса, но общее ощущение будет на нулевую отметку.

- 19 октября в Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение дня +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам синоптиков, благодарить за это «дыхание зимы» надо серию атлантических циклонов, которые влияют на Петербург на этой неделе. Но, несмотря на резкое похолодание, к выходным возможен резкий «отскок» до +12 градусов. Дожди также прекратятся.