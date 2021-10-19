Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2021 8:01

Дождь с мокрым снегом и до +4 градусов обещают во вторник 19 октября в Петербурге

Благодарить за это надо атлантический циклон
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Первый снег обещают в Петербурге уже во вторник.

Первый снег обещают в Петербурге уже во вторник.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дожди и мокрый снег придут в Петербург уже в наступивший вторник. Если верить синоптикам, то днем в городе будет не только сыро, но и холодно. Термометры едва покажут +4 градуса, но общее ощущение будет на нулевую отметку.

- 19 октября в Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение дня +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам синоптиков, благодарить за это «дыхание зимы» надо серию атлантических циклонов, которые влияют на Петербург на этой неделе. Но, несмотря на резкое похолодание, к выходным возможен резкий «отскок» до +12 градусов. Дожди также прекратятся.