Массовая авария с фурой произошла на КАД в районе Кудрово

Массовая авария произошла на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Массовая авария произошла на внутреннем кольце КАД утром вторника, 19 октября. В районе Кудрово столкнулись фура и четыре-пять легковушек. Автомобили заняли среднюю полосу, из-за чего на трассе образовалась пробка.

- Куча мала на внутренней стороне КАД у съезда на Колу, свободна осталась одна полоса, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованном видео заметно, что фура, скорее всего, протаранила попавшие в аварию легковые машины. Их разметало на две полосы, объезд возможен только по краям трассы.

Сведений о пострадавших или погибших пока нет. Экстренные службы добраться до места ДТП еще не успели.

Пробка на внутренней стороне КАД растянулась на 7,5 километров от Ржевского лесопарка и почти до развязки с Мурманским шоссе.