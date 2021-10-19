Пробка в 7,5 километров собралась на КАД из-за массового ДТП в районе Кудрово

Массовое ДТП собрало пробку на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Огромная пробка собралась на внутреннем кольце КАД утром 19 октября. На подъезде к развязке с Мурманским шоссе, в районе Кудрово, столкнулись около пяти легковых автомобилей и фура. Они перегородили всю середину дороги, оставив лишь небольшие объезды по краям.

- Куча мала на внутренней стороне КАД у съезда на «Колу», свободна осталась одна полоса, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Результатом аварии стала пробка длиной около 7,5 километров. Она начинается в районе Ржевского лесопарка за Рябовским шоссе и идет до места ДТП перед развязкой с Мурманской трассой.

Кроме первого ДТП в пробке произошло и еще, за пару километров до первого.