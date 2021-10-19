Взносы на капремонт могут вырасти в Петербурге в новом году

Взносы на капремонт опять могут поднять. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное повышение взносов за капремонт, и без того выросших в несколько раз за последние годы, может ждать жителей Петербурга в новом году. Увеличение ставки сейчас обсуждают в Смольном.

- Есть предложение рассматривать вопрос о повышении взноса на капитальный ремонт, — заявил на заседании комиссии ЗакСа по городскому хозяйству глава Жилищного комитета Виктор Борщев, чьи слова приводит «Деловой Петербург».

По подсчетам Жилищного комитета, при существующей ставке сборы в 2022 году составят около 16 миллиардов рублей, а «могли бы быть больше». Чтобы закрыть дефицит, ведомство просило из бюджета субсидию в три миллиарда, но деньги пока не выделены.

Если вопрос не решится до декабря, вероятно размер взносов опять будет увеличен. Напомним, что сейчас он составляет в среднем 11,5 рублей за квадратный метр в зависимости от возраста дома. В прошлом году «квадрат» подорожал сразу на три рубля.

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