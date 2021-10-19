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Авто19 октября 2021 9:17

Пробки достигли семи баллов утром 19 октября в Петербурге

Самый серьезный затор собрался на КАД из-за массовой аварии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Петербург встал в пробках. Фото: Яндекс.Карты

Петербург встал в пробках. Фото: Яндекс.Карты

Пробки в семь баллов сковали дороги Петербурга утром 19 октября. Ситуацию в час пик осложнили ремонтные работы и, в первую очередь, ДТП. Главное из них произошло на внутренней стороне КАД в районе Кудрово, где столкнулись фура и несколько легковушек.

Там длина затора уже превысила девять километров, а «разрулить» пробку не удается более часа – экстренные службы и ГИБДД просто не могут проехать на место. Из-за толкучки в пробке произошло еще два ДТП.

Кроме того, почти целиком стоит проспект Косыгина в обе стороны и Заневский проспект к мосту Александра Невского. К нему же замерла Октябрьская набережная. Заторы есть на Пискаревском проспекте и шоссе Революции у Свердловской набережной.

Проблемы есть на Индустриальном проспекте, Московском и Мурманском шоссе. Стоит выезд из Колтушей к Мурманскому шоссе. И список далеко не полный.

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