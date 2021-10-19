Охранника школы задержали за домогательства к 14-летней в подсобке на проспекте Большевиков

Школьница обвинила охранника в домогательствах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские следователи задержали 71-летнего охранника школы с проспекта Большевиков, которого в домогательствах обвинила 14-летняя ученица. По словам девочки, мужчина завел ее в подсобку показать журнал и там начал трогать.

- 16 октября в 22:19 в полицию обратилась женщина 1982 года рождения, с заявлением о том, что утром того же дня школы № 20 (проспект Большевиков дом 23/1), под предлогом забрать журнал, завел в помещение охраны ее дочь, где совершил в отношении девочки развратные действия, - сообщает источник «КП-Петербург».

Поскольку дело касается сексуальной неприкосновенности подростков, то все материалы передали в Следственный комитет. Там начали проверку, а18 октября следователь вызвал охранника на беседу. После чего подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения до суда.

По статье «Развратные действия» подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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