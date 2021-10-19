Более 170 школьных классов в Петербурге находятся на удаленном обучении из-за ОРВИ и коронавируса

172 класса в школах Петербурга находятся на удаленном обучении 19 октября
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Санкт-Петербурге продолжается подъем заболеваний как коронавирусом, так и просто ОРВИ. В связи с этим, во вторник, 19 октября 2021 года, более 170 классов школ Северной столицы оказались на дистанционном обучении. Об этом сообщили в комитете по образованию.
- В связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 172 класса в 64 школах. Это всего лишь 0,8 процента от общего количества классов в Петербурге, - пояснили в комитете.
Также 2461 школьников находятся на домашнем обучении по смешанному формату. Такое решение приняли за них родители, написав заявление в школу.
Кроме того, еще 27 групп в 18 детских садах временно закрыты на карантин в связи с заболеванием детей.
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