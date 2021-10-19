Мужчину задержали за изнасилование четырехлетней давности 11-летнего ребенка в Ленобласти

Жителя Ленобласти задержали за изнасилование ребенка четырехлетней давности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании четырехлетней давности. В следственный комитет поступило заявление о том, что летом 2017 года житель садоводства Лемболово СТ "Балтиец", которому на тот момент было 35 лет, надругался над ребенком. По итогам проверки информации в понедельник, 18 октября 2021 года, к подозреваемому нагрянули стражи порядка.

- Установлено, что в период с 1 июня по 10 июля 2017 года житель садоводства изнасиловал ребенка, которому на тот момент было всего 11 лет, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали в садоводстве, в доме, где он проживал все это время. Установлено, что там же и произошло изнасилование.

На данный момент комитет возбудил уголовное дело. Мужчина находится под стражей. Ранее он в поле зрения полиции не попадал.

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