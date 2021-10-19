Строительство нового аэропорта в Сиверском обсудили власти Ленобласти

Новый аэропорт планируют построить под Гатчиной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ленобласти снова обсудили с инвестором строительство пассажирского аэропорта. Новая воздушная гавань должна появиться в поселке Сиверский под Гатчиной. По задумке, она должна стать альтернативой Пулково и привлечь авиакомпании-лоукостеры за счет низких затрат она обслуживание.

- Александр Дрозденко провел встречу с руководителем Группы компаний «Евросиб» Дмитрием Никитиным. Стороны подтвердили заинтересованность в реализации проекта создания гражданского аэропорта в Сиверском и согласовали план совместных действий для перехода к активной стадии строительства, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Более конкретных сведений в администрации пока не дают. Не названы ни сроки строительства, ни актуальный объем инвестиций. Напомним, что ранее бывший военный аэродром в Сиверском планировали отдать под грузовой гражданский порт и начать работу в 2021 году.

Потом по планам было переоборудование и обслуживание бортов бизнес-авиации и частных самолетов. Третьей очередью заявлялись планы по привлечению лоукостеров.