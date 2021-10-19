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Здоровье19 октября 2021 11:59

Новый скачок заболеваний коронавирусом в Петербурге произошел 19 октября

За сутки инфекцию выявили еще более чем у 3 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 19 октября

Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 19 октября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел новый скачок заболеваний коронавирусом. По данным оперативного штаба на 19 октября 2021 года за минувший день суточный прирост заболевших увеличился на 4 процента по сравнению с днем ранее. Зараженных снова более 3 тысяч человек.

- За минувшие сутки в Петербурге подтверждено еще 3220 случаев заболевания коронавирусом. Среди выздоровевших 3096 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 19 октября 2021 года / Фото: Яндекс

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 19 октября 2021 года / Фото: Яндекс

Число смертей за сутки тоже выросло. Накануне было зарегистрировано 68 летальных случаев.

В общей сложности за время пандемии в Петербурге заболели 669 956 человек, из них выздоровели 611 146 пациентов. От болезни скончались 23 032 человека.

Напомним, что накануне губернатор Александр Беглов подписал новое постановление об ужесточении коронавирусных ограничений. Так, с 1 ноября 2021 года в Петербурге начнут действовать QR-коды.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 19 октября 2021 года