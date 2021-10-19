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Дом. Семья19 октября 2021 12:11

Массовый перелет гусей заметили в Ленинградской области

Стаи птиц пролетают над регионом по пути в Западную Европу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Стаи перелетных гусей заметили в Ленобласти / Фото: Павел Глазков

Стаи перелетных гусей заметили в Ленобласти / Фото: Павел Глазков

Зима уже совсем близко, поэтому перелетные птицы отправились на юг. Большое множество стай гусей стали замечать жители Ленинградской области. Пернатые пролетают над регионом, делая недолгие остановки перед долгой дорогой в Западную Европу. Об этом 18 октября 2021 года рассказал петербургский биолог Павел Глазков.

- В Ленинградской области идет массовый пролет гусей. Птицы сейчас активно летят и на Ладожском озере. Осенью гуси, как правило, пересекают наш регион транзитом, по дороге в Западную Европу - где они и проведут зиму, - отметил Глазков.

Гуси летают стаями, клином и даже шеренгой. В одной стае может быть от нескольких десятков до сотен птиц. Порой во время перелета они поднимаются на высоту до семи тысяч метров.

Обратно гуси вернутся только весной. Их можно будет встретить на полях Ленобласти, где пернатые останавливаются, чтобы передохнуть и набраться сил.