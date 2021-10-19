В День балета Мариинский театр покажет онлайн-трансляции выступлений

Мариинский театр отметит День балета трансляциями с репетиций и спектаклей Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 19 октября 2021 года, отмечается Всемирный день балета. В честь этого Мариинский театр Санкт-Петербурга весь день будет вести онлайн-трансляции. Зрители смогут увидеть не только выступления, но также и принять участие в бесплатном уроке.

- В 10 часов утра начался балетный урок на исторической сцене театра с участием педагога-репетитора Яны Селиной. Все зрители могли присоединиться и попробовать погрузиться в мир балета вместе с артистами Мариинки, - рассказали в пресс-службе театра.

В 17:00 состоится встреча с молодыми артистами театра: Марией Хоревой, Марией Ильюшкиной, Всеволодом Маевским и другими.

Праздник завершится гала-концертом, который также можно будет посмотреть онлайн. Он начнется в 19:00. Зрителям покажут фрагменты самых ярких балетных событий этого лета. В программе гала — номера из бенефисов Виктории Терёшкиной, Екатерины Кондауровой, Кимина Кима, а также выступление Дианы Вишнёвой на юбилейном вечере в честь Людмилы Ковалёвой.

Трансляция всех событий будет вестись на официальной странице Мариинского театра в соцсети.