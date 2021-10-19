Более 350 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

Еще более 300 человек госпитализировали с коронавирусом в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный предоставил отчет на 19 октября 2021 года по ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Так, за минувшие сутки в больницы города госпитализировали 354 пациентов. П сравнению с днем ранее, число человек, оказавшихся на больничных койках стало меньше. Однако уровень остается все еще высоким.

- На данный момент в больницах с коронавирусом находятся 7448 пациентов. Из них 681 человек в тяжелом состоянии. Они помещены в отделение реанимации. Еще 342 пациента подключены к аппаратам ИВЛ, - рассказали в городской администрации.

Всего в Петербурге мощности для лечения зараженных коронавирусом развернуты в 18 больницах, из них 15 городские и три федеральные. В общей сложности в них подготовлено 9488 коек.

За пределами больниц, амбулаторно от коронавируса на данный момент лечатся более 35,8 тысяч жителей Петербурга. Почти все они получают на дому бесплатные лекарства.