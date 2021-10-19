МЧС предупреждает об усилении ветра и гололедице в Санкт-Петербурге

МЧС предупреждает о гололеде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный ветер и гололед ждут жителей Северной столицы в среду, 20 октября. Об ухудшении метеоусловий горожан предупреждает региональное управление МЧС. По данным синоптиков, погода начнет меняться уже ночью.

- 20 октября в Санкт-Петербурге ожидается южный, юго-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

При этом днем снега быть не должно, только дождь. Температура воздуха составит +5…+7 градусов. Однако уже в четверг гидрометцентр обещает резкое потепление до +14, однако с дождем и сильным ветром, так что погреться не получится.

Тем более, что уже в пятницу снова похолодает до + 4…+6 градусов. Новых заморозков на неделе не ожидается.