Детский омбудсмен Петербурга взяла на контроль объявление матери младенца о поиске для него новой семьи

Анна Митянина взяла на контроль объявление матери младенца о поиске для него новой семьи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История 33-летней петербурженки, проживающей в Уфе, которая решила через объявление в социальной сети "ВКонтакте" найти для своего трехмесячного малыша новых родителей, повергла в шок общественность. Ситуацию на контроль взяла уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

- Анна Митянина довела до сведения руководство ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, - рассказали в пресс-службе детского омбудсмена.

Также всю информацию об этом Митянина передала уполномоченному Республики Башкортостан.

Напомним, что женщина заявила, что ребенок для нее любимый и желанный. Однако из-за того, что у нее диагностировали психического заболевание, решила отдать малыша в хорошие руки. По этой же причине у нее забрали на усыновление старшую дочь.