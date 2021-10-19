250 человек эвакуированы из ТК «На Сенной площади» из-за пожара

Магазин табака тушили в торговом комплексе на Сенной площади. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дым, шум и массовая эвакуация «разнообразили» работу торгового комплекса «На Сенной», расположенного, собственно, на Сенной площади. Днем 19 октября здесь загорелась табачная лавка, расположенная в коридоре одного из этажей.

- В 14:18 поступил сигнал о ЧП по адресу: Адмиралтейский район, улица Ефимова, дом3. В торговом комплексе на 3-м этаже в помещении магазина «Табакон» горела обстановка, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Площадь возгорания оказалась небольшой и составила всего два квадратных метра. В 14:44 пожар был ликвидирован. Из здания торгового комплекса эвакуированы 250 человек, пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.

На месте работали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.