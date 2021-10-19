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Авто19 октября 2021 15:19

Смольный не будет вводить платный въезд в центр Петербурга для автомобилей

По крайней мере, пока
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Ограничивать въезд в центр пока не планируют.

Ограничивать въезд в центр пока не планируют.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга решили отказаться от идеи платного въезда в центр города. По крайней мере, пока. Об этом на Транспортном форуме заявил глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

- В Петербурге нет объезда центральной части города, поэтому правительство не видит смысла в ограничениях, - приводит слова Левакина «Мойка 78».

Напомним, что платный въезд в центральную часть городов есть в некоторых странах Европы, в частности во Франции и Великобритании. Идея состоит в том, чтобы сделать поездки на личном автомобиле в загруженный центр финансово непривлекательными и заставить водителей пересесть на общественный транспорт.

Такие слухи последние два года бродят и в Петербурге. Но пока меры воздействия ограничиваются расширением зоны платной парковки.