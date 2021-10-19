Костюм зомби на Хэллоуин стал самым востребованным в Петербурге

Петербуржцы скупают костюмы зомби для празднования Хэллоуина Фото: Олег ЗОЛОТО

Празднование кануна Дня всех святых уже давно стало не новинкой в России. Жители Санкт-Петербурга начали активно готовится в Хэллоуину и подбирать себе костюмы для "самой страшной ночи в году". "КП-Петербург" выяснила, какие образы горожане выбирают в 2021 году.

- Преддверие Хэллоуина традиционно означает начало подготовки к костюмированным вечеринкам. От разнообразия праздничных образов разбегаются глаза, однако в этом году петербуржцы выбрали своих фаворитов, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе сервиса "Авито".

Так, самым популярным костюмом оказался образ зомби. По сравнению с Хэллоуином прошлого года, спрос на "оживших мертвецов" вырос в городе в три раза. Как следствие, цена за костюм тоже увеличилась вдвое в среднем до 1 тысячи рублей.

Также среди популярных образов в Петербурге оказались клоуны, вампиры, скелеты и ведьмы.