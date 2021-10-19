Барический гребень принесет первую «холодную» ночь с заморозками в Петербург и Ленобласть

Неделя обещает быть очень разнообразной по погоде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящие погодные американские горки произойдут в Петербурге на нынешней неделе. Начало было пасмурным, середина окажется морозной и ветреной, а конец теплым, холодным и дождливым одновременно. Между этим в городе отметится барический гребень – зона высокого давления.

- Ситуация на этой неделе очень переменчивая. Атлантические циклоны идут один за другим. Вот и сегодня один из них уходит, и мы попадаем между ним и следующим в так называемый «барический гребень» - гребень высокого атмосферного давления. Будет понижение температуры, но без осадков. Эта ночь окажется первой по-настоящему холодной повсеместно, в Петербурге и области, - сообщил «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Но уже в среду днем новый циклон принесет повышение температуры и дожди, давление пойдет вниз. Если ночью гидрометцентр обещает до -2 градусов и гололед, то днем воздух прогреется до +7. А в четверг обещают и вовсе +14, но с дождями, ветром и лишь на один день. В пятницу температура снова упадет, а к выходным от тепла останется лишь воспоминание – не выше +4. Зато почти без осадков.