Владельцам оружия в Петербурге напомнили о необходимости продления разрешений на его ношение

В Росгвардии напомнили о необходимости продления лицензии на оружие для владельцев Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге управление Росгвардии напомнило владельцам гражданского оружия о том, что необходимо вовремя продлевать разрешения на хранение и ношение оружия. Так, 19 октября 2021 года, в ведомстве рассказали, что нарушителям грозят штрафы, если лицензия будет просрочена.

- Заявление на продление срока лицензии на хранение и ношение оружия надо подавать не менее, чем за месяц до окончания срока старой лицензии. Если эти сроки будут нарушены, то таким гражданам грозит административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей, - отметили в Росгвардии.

Если же лицензия и вовсе истекла, а у человека осталось на руках оружие, то ему грозит уже более серьезное наказание - штраф от 5 до 10 тысяч рублей, конфискация оружия, патронов, либо арест на 5-15 суток.

Обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы гражданин может лично либо через Единый портал государственных услуг.