Петербуржец нашел в чулане подлинник картины Репина

Фото: "Авито"

Необычную находку обнаружил житель Петербурга в старом чулане своей бабушки. Среди давно забытого хлама в углу пылилась картина знаменитого российского художника Ильи репина. Картина с названием "Белорус" написана на холсте масляными красками. По словам Юрия, хозяина находки, на картине есть подпись и тот уверен, что это произведение искусства подлинник.

- Картина немного в пыли, так как много лет хранилась в чулане. Подлинность установят эксперты, - рассказал Юрий.

Сейчас мужчина выставил находку на продажу на известном сайте объявлений. За Репина он хочет выручить 9 миллионов рублей.

Однако, как выяснила "Комсомольская правда", картина Ильи Репина "Белорус" находится в коллекции Русского музея. В учреждение сообщили, что работа художника приобреталась у автора работы в 1901 году.