Сезон поющих мостов закроют в Петербурге под «Серебряное ожерелье России»

Сезон поющих мостов завершается в ночь на 22 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ближайшие выходные в Петербурге завершается очередной, уже шестой по счету сезон «поющих мостов». Шоу полюбилось как горожанам, так и туристам, получившим кроме красочной разводки еще и свето-музыкальное представление. В этот раз закрывать сезон будут музыкой композиторов Северо-Запада России.

- Дворцовый мост разведут под трек-лист, посвященный 11 регионам Северо-Запада, входящим в проект «Серебряное ожерелье России», - пишет «Петербургский дневник».

На пролете моста лазером спроецируют достопримечательности городов «Серебряного ожерелья», а зрители смогут услышать отрывок из оперы «Борис Годунов» Мусоргского, адажио из балета «Сампо» Синисало, «Гимн великому городу» Глиэра и другие мелодии.

СПРАВКА «КП»:

По аналогии с «Золотым кольцом» городов Владимиро-Суздальского периода Руси, в «Серебряное ожерелье России» входят все 11 регионов, составляющих Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Псковская, Новгородская, Калининградская, Вологодская, Мурманская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.