Потепление задержится в Петербурге лишь на один день

Настоящего тепла ждать, увы, не приходится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Условное возвращение бабьего лета, которое пообещали синоптики петербургского гидрометцентра, окажется не слишком продолжительным. Да и тепла в этот день ждать не стоит, хотя формально воздух прогреется аж до +14 градусов.

- 21 октября на фоне дождей и усиления юго-западного ветра начнется повышение температуры до 12-14 градусов тепла. Но это будет лишь на одни сутки, потому что уже в пятницу, 22 октября начнется понижение до 5-7 градусов выше ноля, - расстроил горожан метеоролог Юрий Куткевич.

В интервью «КП-Петербург» он рассказал, что пятница также будет дождливой, причем осадки ожидаются интенсивные, но к выходным они закончатся. Правда, упадет и температура. В субботу и воскресенье термометры покажут всего +1…+4 градуса.

Причиной погодных качелей окажутся атлантические циклоны, которые следуют один за одним. А учитывая характер осеннего климата, ждать нового тепла в Петербурге увы, не приходится.