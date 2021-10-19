Финляндия продлила ограничения на въезд до 7 ноября, но будет принимать привитых туристов

Власти Финляндии продлили действующие в стране карантинные ограничения и оставили на замке границу с Россией. Точнее почти на замке, ведь кроме туристов пересечь ее могут определенные группы путешествующих.

- Финляндская сторона продлила ограничения до 7 ноября 2021 года. В указанный период грузоперевозки и пересечение границы физическими лицами в случае необходимости будут обеспечены. Кроме того, будет осуществляться пропуск граждан Финляндской Республики и Российской Федерации с целью возвращения на родину, - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В правилах пересечения границы появился новый пункт: по справке о перенесенном ковиде в последние полгода в Суоми могут въехать граждане и жители стран Шенгенской зоны или ЕС.

А вот россиян в Финляндию пустят, если они привиты одобренное в Европе вакциной, причем полный курс надо завершить за две недели до поездки.«Спутник V» в это перечень пока не входит.