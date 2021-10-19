Очереди на вакцинацию образовались после сообщения о введении QR-кодов в Петербурге

В Петербурге появились очереди на вакцинацию / Фото: Питер.Районы (Калининский)

После того, как власти Санкт-Петербурга объявили о том, что в городе будет введена система QR-кодов для посещения общественных мест, горожане бросились делать прививки. Так, днем 19 октября 2021 года жители Калининского района заметили столпотворение возле прививочного пункта в ТРЦ "Родео Драйв".

- В ТРЦ "Родео Драйв" собралась большая очередь желающих привиться. Двигается она очень медленно, - пожаловались горожане.

По словам горожан, стоят они порой по несколько часов.

Из других прививочных пунктов пока что жалобы на очереди не поступали. Однако, вскоре такая ситуация может появиться и в других местах.

Напомним, что система QR-кодов в Петербурге начнет постепенно действовать с 1 ноября. Без сертификата можно будет попасть только в продуктовый магазин, аптеку и магазины с товарами первой необходимости.

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