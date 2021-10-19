В Петербурге не планируют отменять диспансеризацию и ограничивать плановую медпомощь людям без QR-кода

Смольный на намерен ограничивать медицинскую помощью в Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на сегодняшний день не планируют ограничить плановую госпитализацию для пациентов без QR-кодов и отменять диспансеризацию, как это было сделано в прошлом году на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в городском комитете по здравоохранению.

- Такой вопрос на данный момент не обсуждается, - рассказали в ведомстве.

Напомним: ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обновил «антиковидное» постановление № 121. Теперь с 1 ноября без QR-кода, который выдается после вакцинации от коронавируса, нельзя будет попасть на массовые мероприятия и в некоторые общественные места. С 15 ноября список последних будет дополнен фитнес-центрами, бассейнами, театрами, цирками и кино. А с 1 ноября ограничения заработают на полную катушку – без QR-кода нельзя будет попасть также в бары, рестораны и кафе.

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