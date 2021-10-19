Запись на вакцинацию от коронавируса выросла в три раза в Петербурге

Спрос на вакцинацию от коронавируса в Петербурге резко вырос Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге жители города массово ринулись записываться на вакцинацию от коронавируса. По данным комитета по здравоохранению, резкий спрос произошел 19 октября 2021 года.

- В колл-центр 122 сегодня поступило втрое больше звонков от желающих записаться на вакцинацию, чем обычно, - рассказали в комитет.

Такой скачок произошел сразу же на следующий день после того, как Смольный ввел новые коронавирусные ограничения, в частности QR-коды, которые с 1 ноября необходимо будет предъявлять при посещении общественных мест.

Напомним, что вводить QR-коды в Петербурге будут поэтапно. с 1 ноября сертификат понадобится для посещения спортивных и выставочных мероприятий. С 15 ноября для фитнес-центров, кино, театров, концертов, а с 1 декабря для кафе и магазинов.