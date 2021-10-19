Отрицательные ПЦР-тесты и справки об антителах не будут принимать вместо QR-кодов о вакцинации в Петербурге

В Петербурге посетить общественные места можно будет только по QR-коду, медотводу или справке о ранее перенесенной болезни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отрицательные ПЦР-тесты и справки о наличии антител не будут приниматься в Петербурге в качестве альтернативы QR-кодам прививочных сертификатов. Об этом «Комсомолке» во вторник, 19 октября, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

- Основанием для пропуска на массовые мероприятия и в общественные места с ограниченным доступом будет QR-код, медотвод или справка о заболевании COVID-19, перенесенном не позже, чем полгода назад, - объяснили в ведомстве.

Напомним: ранее в Петербурге обновили «антиковидное» постановление № 121. К уже действовавшим ограничениям добавился режим QR-кодов. С 1 ноября без них нельзя будет попасть на массовые мероприятия, с 15 – в театры, кино, бассейны и фитнес-центры. С 1 декабря доступ также будет ограничен в бары, рестораны и кафе. Мы подробно рассказывали о том, как будет работать эта система.

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