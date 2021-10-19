Движение в Петербурге ограничат 20 октября из-за матча "Зенит"-"Ювентус"

В Петербурге ограничат движение на время матча "Зенит"-"Ювентус" Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 20 октября 2021 года, в Санкт-Петербурге состоится футбольный матч между командами "Зенит" и "Ювентус". Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена". В связи с этим движение по ряду улиц, расположенных рядом со стадионом, будет перекрыто или ограничено.

- В течение всего дня временно будет ограничен проезд по набережной Гребного канала, Бодрову переулку, Крестовскому проспекту, Южной и Северной дорогам, Морскому проспекту, улице Рюхина и Яхтенной, - рассказали в дирекции по организации дорожного движения города.

В это же время полностью будут закрыты улица Савина от Петровской улицы к Большому Петровскому мосту, сам мост в сторону Южной дороги, часть набережной Гребного канала, Крестовского проспекта, Южной и Северной дорог.

Также с 19 часов до часу ночи ограничат проезд по Теннисной и Велосипедной аллеям.

Кроме того, ограничения будут действовать во время матчей, которые пройдут 24 и 29 октября. Более подробно про перекрытия можно узнать по ссылке.