Семь новых школ появятся в Мурино к 2025 году

В Мурино обещают строить образовательные учреждения ударными темпами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До начала 2025 года в городе Мурино Ленинградской области собираются построить семь школ. В последние время родители регулярно жалуются на нехватку образовательных учреждений, ведь детям приходится учиться в две смены с крайне неудобным расписанием.

Но уже относительно скоро ситуация должна измениться в лучшую сторону. По крайней мере, в этом журналиста «Комсомольской правды» заверили в администрации региона.

- К 2025 году в Мурино завершится строительство как минимум семи школ. Мы уже заключили договор с инвесторами, которые возводят здесь жилые дома, - сообщили в строительном блоке администрации региона.

К слову, сейчас в Мурино работают четыре школы и 21 детский сад. Все эти учреждения построили с 2015 по 2021 годы.

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