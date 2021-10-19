Петербуржцы скупают костюмы из сериала "Игра в кальмара" для празднования Хэллоуина

Жители Петербурга начали скупать костюмы из "Игры в кальмара" / Фото: скрин из сериала "Игра в кальмара"

Жители Санкт-Петербурга начали готовиться к празднованию Хэллоуина. Одними из самых популярных костюмов в 2021 году оказались костюмы, как у героев популярного сериала "Игра в кальмара". Об этом "КП-Петербург" рассказали в пресс-службе сервиса "Авито" 19 октября 2021 года.

- С ростом популярности сериала “Игра в кальмара” ближе в Хэллоуину петербуржцы стали интересоваться костюмами героев в 13 раз чаще, - рассказали в пресс-службе.

Спортивный зеленый костюм игрока в городе можно приобрести в среднем за 2,5 тысячи рублей. Маски как у солдат поштучно продаются по 750 рублей, а оптом можно приобрести за 350-450 рублей.

Также в Петербурге можно купить полный образ солдата. В него входят комбинезон, маска, перчатки и ремни. Стоимость такого костюма 10 тысяч рублей. Однако, как пишут продавцы, раскупают их с большой скоростью, поэтому бронировать нужный размер лучше заранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие идеи костюмов на Хэллоуин в Санкт-Петербурге в 2021 году: "Игра в кальмара", зомби и вампиры

Жители Северной столицы готовятся праздновать самый "страшный день" в году и выбирают необычные и жуткие образы для вечеринок. Рассказываем, какие самые популярные и лучшие идеи костюмов на Хэллоуин в Санкт-Петербурге в 2021 году (подробности)