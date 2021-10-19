Снегоуборочная техника выйдет на улицы Петербурга 20 октября

Уборочная выйдет на оперативное дежурство в Петербурге из-за прогнозируемого снега и гололедицы Фото: Артем КИЛЬКИН

На улицы Санкт-Петербурга в среду, 20 октября 2021 года, выйдет снегоуборочная техника из-за прогнозируемого снега и гололеда. Так, по прогнозу синоптиков ночью ожидается понижение температуры до 0, минус 2 градусов, в первой половине может выпасть мокрый снег, также поднимется сильный ветер до 15-18 метров в секунду. Об этом рассказали в комитете по благоустройству.

- При такой погоде дороги может затянуть гололедной пленкой. В связи с этим дорожным предприятиям комитета поручено превентивно обработать солевыми растворами опасные участки городских магистралей, вывести технику с запасом противогололедных материалов на дежурство, - отметили в ведомстве.

Распоряжение перейти к повышенному режиму готовности было дано и садово-парковым предприятиям. В случае непогоды они должны будут быстро ликвидировать последствия, в том числе и поваленные деревья.

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