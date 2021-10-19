На установку весового контроля на трассе Ленобласти потратят 72 миллиона рублей

Подрядчика определяет 28 ноября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области установят новый весовой контроль для большегрузов за 72 миллионов рублей. Он появится на автодороге «Санкт-Петербург-Морье» на 590-ом километре в Всеволожском районе региона. Сейчас ищут подрядчика, который приступит к работам. Его выберут через конкурс на сайте Госзакупок.

- Выполнение работ по объекту: «Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения», - указано в задании.

Заказчиком выступает комитет государственного заказа Ленинградской области. Подрядчика определяет 28 ноября 2021 года. Приступить к работам необходимо уже в следующем году.

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