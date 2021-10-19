Новый беспилотный трамвай презентовали в Петербурге

«Горэлектротранс» презентовал в Петербурге беспилотный трамвай / Фото: Комитет по транспорту

В Санкт-Петербурге презентовали новый беспилотный трамвай. Его показали на «SmartTRANSPORT» в «Экспофорум», который проходит в городе с 18 по 20 октября. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- ГУП «Горэлектротранс» презентовал движущийся макет беспилотного трамвая, - пояснили в комитете.

Кроме этого, на площадке КВЦ проходит и II Международный форум транспортной инфраструктуры. На этих площадках также был показан макет парка на 400 электробусов от перевозчика «Пассажиравтотранс». Компания «Третий парк» представила экологический автобус, который ездит на газовом топливе, а также макет заправочной станции.

Кроме того, коллекционеры смогли пополнить свои коллекции самым новым экземпляром проездного билета "Подорожник", который тоже представили на форуме.

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