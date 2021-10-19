Смольный объяснил, как у жителей Петербурга будут проверять QR-коды

Смольный объяснил, как будут проверять QR-коды у жителей Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Санкт-Петербурга объяснили, как у жителей города будут проверять QR-коды для посещения общественных мест. Начиная с 1 ноября 2021 года систему будут вводить постепенно. Ответственными за проверку сертификатов будут представители бизнеса.

- Проверка QR-кода с Единого портала госуслуг будет осуществляться штатными средствами чтения QR-кода, встроенного в смартфоны, - рассказали в Смольном.

Так, при наведении камеры на QR-код на смартфоне у проверяющего будет появляться карточка. На ней отобразятся все данные владельца сертификата, в том числе частично данные паспорта. Поэтому посетителям общественных мест необходимо будет носить с собой документ, удостоверяющий личность.

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