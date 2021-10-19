Более 20 детских садов появятся в Мурино до 2025 года

Власти 47-го региона пообещали, что в Мурино до 2025 года появится 21 детский садик. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти 47-го региона пообещали, что в Мурино до 2025 года появится 21 детский садик. Соответствующее соглашение администрация Ленинградской области уже подписала с застройщиками, которые работают в городе.

- Столько детских садиков никогда не появлялось в нашем регионе в столь короткие сроки. В рекордный по застройке период с 1980 по 1985 годы во всей области построили 28 садиков, то есть на один меньше, чем появилось только в одном Мурино за последние шесть лет. А к 2025 году в городе появится еще 21 садик, - отметили в администрации Ленобласти.

В те же сроки в городе планируют построить еще семь школ. Их возведением также займутся застройщики.