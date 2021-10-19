Антикварную картину 19-го века продают в Петербурге за 5 млн рублей

Антикварную картину из пробки 19-го века продают в Петербурге / Фото: Авито

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу необычную антикварную картину. Диорама, созданная по технологии - резьба по пробке - была создана еще в 1880 году. Откуда у мужчины такая музейная реликвия, он не уточняет. Однако выставил ее на продажу в интернете, в поисках коллекционеров, которые оценят картину по достоинству.

- Диорама была сделана в честь капитуляции Наполеона III королю Пруссии 2 сентября 1870 года. Это единственная вещь в России, поэтому она уникальная в своем роде, - рассказал продавец.

Петербуржец предполагает, что картина была подарена императорской семье, либо князю Барятинскому.

На диораме изображен замок, Наполеон и сам король Пруссии вместе с верными офицерами. Картина обрамлена старинной рамкой.

Добавим, что за произведение продавец просит 5 миллионов рублей.