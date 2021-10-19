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Общество19 октября 2021 19:03

Гиды «Мишлен» приедут в Петербург только через два года

Рестораны Северной столицы хотят получить заветные «звезды» следом за Москвой
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Звезды "Мишлен" обойдутся городу в 80 миллионов рублей

Звезды "Мишлен" обойдутся городу в 80 миллионов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Знаменитый «Мишлен» начал тур по России и это историческое событие. Первые рестораны, которые получили звезды от справочника, в Москве. Комиссия выбрала девять столичных заведений. Сейчас власти Петербурга ведут переговоры, чтобы пригласить гидов в город на Неве. Как рассказали эксперты, произойти это может не раньше чем через два года.

- Как показывает практика, после того как начинаются переговоры с представителями «Мишлен» гиды приезжают в новый город только через два года. Москва ждала еще и больше из-за пандемии. Также в новом городе они не раскидываются «звездами» и не дают сразу по три штуке одному заведениями. Но надеемся, что Петербург будет на уровень выше, чем Москва и поразит своими ресторанами, - считает ресторанный критик Евгений Грозный.

Также эксперты назвали сумму, которую город должен заплатить справочники «Мишлен», чтобы те оценили местные заведения. 80 миллионов рублей нужно для этих целей.