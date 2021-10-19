Прокуратура проверяет 11-часовую задержку самолета из Петербурга в Доминикану

Прокуратура проводит проверку по факту 11-часовой задержки вылета самолета из Петербурга в Доминикану. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вылет самолета из Петербурга в теплую Доминикану задержался более чем на 11 часов во вторник, 19 октября, в Санкт-Петербурге. Проверку по факту происшествия проводит Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП). 486 пассажиров рейса авиакомпании Nordwind прождали вылета практически полдня. Как оказалось, виной всему стала обнаруженная техническая неисправность на воздушном судне.

- Вылет из аэропорта Пулково планировался 19 октября 2021 года в 06:20, однако из-за технической неисправности самолет задержали. Пассажиров обеспечили питанием и напитками. Задержка составила более 11 часов. Сейчас все пассажиры находятся на борту и ожидают отправления, - передает пресс-служба СЗТП.

Прокуратура обещает принять меры реагирования, если выяснится, что права пассажиров авиакомпании никто не соблюдал.