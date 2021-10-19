Снегоплавильные пункты Петербурга подготовили к началу зимы

Снегоплавильные пункты Петербурга готовы к приему и утилизации снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник, 19 октября 2021 года, в Санкт-Петербурге выпал первый снег. Вернее, первые снежинки заметили в воздухе, так как, касаясь земли, они сразу же таяли. Но впереди зима, поэтому город уже подготовил все снегоплавильные пункты для борьбы с сугробами будущей зимой. Об этом рассказали в Смольном.

- В Петербурге за последние годы создана эффективная система утилизации снега. Уборка улиц и вывоз снежных масс на снегоплавильные и снегоприемные пункты синхронизированы, - отметил губернатор Александр Беглов.

Всего в Северной столице 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Такой метод утилизации снега значительно уменьшает воздействие на окружающую среду.

Сейчас все пункты находятся в состоянии готовности и смогут приступить к работе, как только начнутся снегопады.