Стало известно, на каком перекрестке в Кудрово появилась «вафельная разметка» и камеры на стоп-линию

«Цифровые глаза» не пропустят ни одного нарушения ПДД. Фото: Олег ЗОЛОТО

Восемь «умных» камер фиксации заработали на перекрестке улиц Ленинградская и Областная в Кудрово. «Цифровые глаза» не пропустят ни одного нарушения ПДД, будь то проезд на запрещающий сигнал светофора или пренебрежение дорожными знаками.

- На этом перекрестке есть «вафельная разметка», под которую адаптированы «умные» камеры, - отметил в разговоре с «КП-Петербург» представитель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Ожидается, что первые штрафы придут невнимательным и слишком шустрым водителям уже на этой неделе. Также в список нарушений, который будут фиксировать камеры, вошел выезд за стоп-линию на красный свет. В будущим функционал оборудования могут расширить.