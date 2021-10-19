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Авто19 октября 2021 20:43

Глава движения «СПб.Авто» прокомментировал информацию о рекордном дефиците машин в Петербурге

По мнению Святослава Данилова, водители в основном обращают внимание на вторичный рынок, а не идут в салоны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Глава общественного движения «СПб.Авто» Святослав Данилов поразмышлял над информацией о рекордном дефиците машин в Петербурге.

Глава общественного движения «СПб.Авто» Святослав Данилов поразмышлял над информацией о рекордном дефиците машин в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дефицит автомобилей в Санкт-Петербурге достиг рекордных значений в сентябре 2021 года. Индекс контрактирования новых «ласточек» в дилерских центрах Северной столицы уменьшился на 12%. В городе стало мало покупателей, готовых ждать машину в салон. «КП-Петербург» связалась с главой общественной организацией автомобилистов «СПб.Авто» Святославом Даниловым с просьбой прокомментировать ситуацию. По мнению эксперта, простые обыватели дефицита не ощущают.

- Тех, кто хочет купить новое авто, сейчас в городе немного. Единственное, что сейчас отмечается, что практически невозможно купить автомобили за минимальную базовую стоимость, которая указана в рекламных проспектах, на сайтах диллеров, – рассказывает Святослав Данилов. – Чтобы купить машину, нужно готовиться к покупке допоборудования, это 200-300 тысяч рублей, либо к покупке более дорогих комплектаций, но никак не базовых. Касаемо сроков ожидания информации у меня нет, но, например, мой знакомый покупал «Мерседес» премиум-класса, он ждал его месяц. В целом, мы как водители дефицита как такового не наблюдаем. У многих сейчас взгляд все-таки обращен на вторичный рынок, а не на покупку авто в салоне.