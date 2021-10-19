В Петербурге росгвардейцы задержали мужчину с винтовкой, открывшего огонь по прохожей

Петербуржец открыл огонь по случайной прохожей в Адмиралтейском районе. Фото: vk.com/rosgvard78

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга владелец пневматической винтовки открыл огонь по случайной прохожей. Сам мужчина находился у себя дома, он высовывался из окна квартиры на втором этаже. К счастью, злоумышленник промахнулся. Женщина прилично испугалась и ринулась в ближайшее укрытия, коим оказалась баня. Там сотрудники заведения нажали на тревожную кнопку, вызвав на помощь росгвардейцев.

Собственно, винтовка. К счастью, прицел не помог мужчине попасть по потенциальной жертве. Фото: vk.com/rosgvard78

- Гражданин стрелял из окна своего дома по адресу Большой казачий переулок, 11. Задержание производилось при помощи полиции. Ружье изъяли, мотивы проступка сейчас выясняют, - передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавших в происшествии нет. О дальнейшей судьбе владельца винтовки не сообщается.