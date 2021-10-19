Семак пообещал сделать все для того, чтобы «Зенит» победил «Ювентус»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом". Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от домашней игры против «Ювентуса» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В частности, наставник сине-бело-голубых пообещал, что его футболисты сделают все для победы. Напомним, пока что петербуржцы идут на третьем месте в группе престижного еврокубка, обгоняя лишь «Мальме». «Ювентус же является лидером, имеющим в активе две победы из двух.

- После двух неудачных матчей в РПЛ мы чувствуем себя абсолютно нормально. Это всего лишь статистика. Самое важное – где мы окажемся в завершении того или иного турнира. Что касается матча с «Ювентусом» и турнирной таблицы, то у соперника хорошее положение после двух стартовых побед. У нас задача сложнее, и для нас этот матч будет очень важным с точки зрений дальнейших перспектив выхода в следующий этап, - цитируют Семака в пресс-службе «Зенита» после предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что в ночь с 20 на 21 октября в Петербурге продлят на час работу станций метро «Зенит» и «Крестовский остров», чтобы все болельщики смогли спокойно вернуться домой.