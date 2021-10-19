Две мины времен войны обнаружили за день в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти обнаружили две минометные мины времен войны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге и Ленобласти за день обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. У дома №1 на Вокзальной улице в Кировском районе 47 региона на газоне лежал первый снаряд. Это была 50-миллиметровая минометная мина. Второй боеприпас был в кустах возле въезда во двор дома №34 на улице Шелгунова – большой и ржавый. Оказалось, что это 82-миллиметровая мина. В обоих случаях очевидцы сообщили о происшествии в спецслужбы, на места выезжали специалисты ОМОН.

- Оба боеприпаса находились в состоянии сильной коррозии. Группы разминирования обследовали подозрительные предметы и с соблюдением необходимых мер безопасности изъяли их, - передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Оба снаряда уничтожат на специальном полигоне.