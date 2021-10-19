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Происшествия19 октября 2021 21:45

Две мины времен войны обнаружили за день в Петербурге и Ленобласти

Оба боеприпаса находились в состоянии сильной коррозии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге и Ленобласти обнаружили две минометные мины времен войны.

В Петербурге и Ленобласти обнаружили две минометные мины времен войны.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге и Ленобласти за день обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. У дома №1 на Вокзальной улице в Кировском районе 47 региона на газоне лежал первый снаряд. Это была 50-миллиметровая минометная мина. Второй боеприпас был в кустах возле въезда во двор дома №34 на улице Шелгунова – большой и ржавый. Оказалось, что это 82-миллиметровая мина. В обоих случаях очевидцы сообщили о происшествии в спецслужбы, на места выезжали специалисты ОМОН.

- Оба боеприпаса находились в состоянии сильной коррозии. Группы разминирования обследовали подозрительные предметы и с соблюдением необходимых мер безопасности изъяли их, - передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Оба снаряда уничтожат на специальном полигоне.