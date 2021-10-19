УФАС приостановило определение подрядчика по созданию системы отслеживания перемещений жителей Петербурга

В Петербурге не могут закончить конкурс по определению победителя, который займется созданием системы отслеживания перемещений жителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

УФАС приостановило определение подрядчика, который займется созданием системы отслеживания перемещений жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Напомним, Смольный выделил на эти цели более 35 млн рублей. Следить за горожанами будут через SIM-карты.

По словам властей, информация будет обезличенная, так что боятся «Большого Брата» не стоит. Система нужна для того, чтобы понять, где «кучкуются» люди. Информацию собираются передавать в профильные комитеты. Например, транспортный блок сможет понять, куда можно добавить побольше автобусов или троллейбусов, если пассажиропоток слишком большой.

Вот только определение победителя лота откладывается. Один из участников, ООО «Феникс – Лаборатория», пожаловался в УФАС на нарушениях в конкурсе. Антимонопольщики согласились с претензией.

- Заказчику выдали предписание об устранении нарушений. Кроме этого материалы дела передали уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении должностного лица Заказчика, - сообщается в документации.