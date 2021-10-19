Житель Петербурга получил 8 лет колонии за убийство племянника из-за наследства

В Петербурге дали 8 лет тюрьмы пенсионеру за убийство племянника из-за споров о наследстве. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге отправили за решетку жителя Приморского района Игоря Журавлева, который убил племянника из-за споров о наследстве. Все произошло в июне 2020 года на лестничной площадке парадной дома на улице Уточкина. 61-летний мужчина ссорился со своей младшей сестрой и требовал у нее 1,1 млн рублей после смерти матери. Преступник выстрелил в родственницу из аэрозольного пистолета и дважды ударил по голове. После этого в конфликт вмешался сын сестры, но дядя достал нож и убил племянника.

- Журавлев признал вину в убийстве. Судили его и за причинение тяжкого вреда здоровью сестре. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяца исправительной колонии строгого режима, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме этого с Журавлева взыскали 2 млн рублей морального вреда в пользу сестры.