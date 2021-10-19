Более 10 тысяч жителей Петербурга впервые привились после введения QR-кодов

Рекордное число жителей Петербурга пришли на вакцинацию в понедельник, 19 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге установили рекорд по численности тех, кто впервые пришел на вакцинацию от коронавируса в понедельник, 19 октября. Первый компонент прививки получили 10 133 новичков. Об этом рассказали в городском комитете по здравоохранению. Очевидно, жители Северной столицы торопятся получить QR-код, который с 1 ноября станет обязательным при посещении некоторых общественных мест и массовых мероприятий.

- В понедельник впервые на вакцинацию пришли 10 133 человек. Вместе со вторым компонентом вакцины было сделано 15 397 инъекций, - делятся любопытной статистикой в пресс-службе комздрава Петербурга.

Добавим, что спрос на вакцинацию от коронавируса в Северной столице вырос в три раза после объявления об ужесточении ограничений.